Участок под гостиницу предлагают инвесторам в Уватском округе

Экономика, 08:26 23 сентября 2025

администрация Уватского округа | Фото: администрация Уватского округа

Участок под строительство гостиницы предлагают инвесторам в с. Демьянском Уватского округа. Заявки принимают до 2 октября в электронном виде, сообщает администрация муниципального образования.

Владельца инвестплощадки определят в ходе электронного аукциона. С победителем заключат договор аренды земельного участка.

Подробную информацию можно получить в администрации Уватского района (с. Уват, ул. Иртышская, 19, каб. 208) или по телефону 8 (34561) 28108 (доб.1206).

# гостиничный бизнес , инвестпроекты , Уватский район

