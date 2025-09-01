Овощеводы Заводоуковского округа собрали более 15 тысяч тонн картофеля
Более 15 тыс. т картофеля собрали овощеводы Заводоуковского округа. Кроме того, они убрали с полей 1 тыс. 780 т капусты, 2 тыс. 730 т свеклы и 250 т моркови, сообщает администрация муниципального образования.
Агропредприятия обмолотили почти 60 % площадей зерновых, зернобобовых и технических культур.
Предприятия животноводческого направления заготавливают сено, силос, сенаж, солому. Агрономы отмечают отличный урожай кукурузы в 2025 году.