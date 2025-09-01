  • 22 сентября 202522.09.2025понедельник
Овощеводы Заводоуковского округа собрали более 15 тысяч тонн картофеля

Экономика, 15:15 22 сентября 2025

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Более 15 тыс. т картофеля собрали овощеводы Заводоуковского округа. Кроме того, они убрали с полей 1 тыс. 780 т капусты, 2 тыс. 730 т свеклы и 250 т моркови, сообщает администрация муниципального образования.

Агропредприятия обмолотили почти 60 % площадей зерновых, зернобобовых и технических культур.

Предприятия животноводческого направления заготавливают сено, силос, сенаж, солому. Агрономы отмечают отличный урожай кукурузы в 2025 году.

# АПК , Заводоуковский округ , уборочная кампания

