  • 24 сентября 202524.09.2025среда
  • USD83,3506
    EUR99,0363
  • В Тюмени 15..17 С 4 м/с ветер юго-западный

В Тюменской области формируют бизнес-миссию в Иран

Экономика, 08:34 24 сентября 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Бизнес-миссия делегации Тюменской области в столицу Ирана Тегеран пройдет 17-22 октября 2025 г. Предпринимателей приглашают к участию, сообщает региональная Торгово-Промышленная палата.

В программе: посещение и знакомство со станкостроительным предприятием Ирана; участие в работе 22-го заседания Международного Совета делового сотрудничества ТПП стран Прикаспийского региона "Деловой Каспий". В повестке – пленарное заседание, двусторонние переговоры (B2B) с профильными компаниями, работа специализированных секций по промышленности и сельскому хозяйству.

Поездка даст уникальную возможность укрепить партнёрские связи, расширить деловые контакты и обсудить перспективы сотрудничества в ключевых отраслях.

По вопросам участия обращайтесь: +7 (950) 495-87-05 специалист центра ВЭД ТПП Алина Полькина.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# бизнес , ТПП Тюменской области

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
10:49 24.09.2025Площадки для фудтраков в Тюмени обрели единый стиль
10:38 24.09.2025Крупнейший производитель ЦСП на Урале внедряет бережливые технологии в новом бизнес-направлении
08:34 24.09.2025В Тюменской области формируют бизнес-миссию в Иран
17:01 23.09.2025Межрегиональная конференция "Код индустрии" пройдет в Тюмени

Настоящий ресурс использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и Рейтинг Mail, предоставляемые компаниями ООО "Яндекс", 119021, Россия, Москва, ул. Л. Толстого, 16 (далее — Яндекс) и ООО "ВК", 125167, Ленинградский проспект 39, стр. 79 (далее - ВК). Сервисы Яндекс Метрика и Рейтинг Mail используют файлы "cookie" с целью сбора технических данных посетителей для обеспечения работоспособности и улучшения качества обслуживания. Продолжая использовать ресурс, Вы автоматически соглашаетесь с использованием данных технологий.

Собранная при помощи "cookie" информация не может идентифицировать вас, однако может помочь нам улучшить работу сайта. Информация об использовании вами данного сайта, собранная при помощи "cookie", будет передаваться Яндексу и ВК и храниться на серверах Яндекса и ВК в РФ. Вы можете отказаться от использования "cookie", выбрав соответствующие настройки в браузере. Политика оператора