В Тюменской области формируют бизнес-миссию в Иран
Бизнес-миссия делегации Тюменской области в столицу Ирана Тегеран пройдет 17-22 октября 2025 г. Предпринимателей приглашают к участию, сообщает региональная Торгово-Промышленная палата.
В программе: посещение и знакомство со станкостроительным предприятием Ирана; участие в работе 22-го заседания Международного Совета делового сотрудничества ТПП стран Прикаспийского региона "Деловой Каспий". В повестке – пленарное заседание, двусторонние переговоры (B2B) с профильными компаниями, работа специализированных секций по промышленности и сельскому хозяйству.
Поездка даст уникальную возможность укрепить партнёрские связи, расширить деловые контакты и обсудить перспективы сотрудничества в ключевых отраслях.
По вопросам участия обращайтесь: +7 (950) 495-87-05 специалист центра ВЭД ТПП Алина Полькина.