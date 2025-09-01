Аграрии Исетского округа перевыполнили план по севу озимых культур

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

615 га засеяли озимыми культурами после уборки в Исетском округе. План выполнен на 123 %, сообщает администрация муниципалитета.

Основная осенняя обработка почвы проведена на площади 14 тыс. 587 га - 24 % от общей потребности.

Уборочная кампания идет во всех сельхозпредприятиях округа. На 23 сентября обмолочено 30,466 тыс. га - 57 % плана. Валовый сбор составил 102 тыс. т зерна при урожайности 33,5 ц/га в бункерном весе.

Первыми кампанию в этом году завершили земледельцы КФХ Айткужинов Р.К. На финише уборки ИП Нечаева С.А. – 97 %, ООО "Кукушкинское" – 79 %, ООО "ЗапСибХлеб-Исеть" - 77 %, ООО "Сибирь" - 74 %, ООО "Животновод" - 72 %. Под урожай будущего года засыпано 8,966 тыс. т семян – 62 % плана.

Продолжается обмолот технических культур. Рапс убран на площади 1 тыс. 887 га - 31,7 % потребности. Получено 5 тыс. 176 тонн при урожайности 27,4 ц/га. Впереди у аграриев уборка подсолнечника, сои и льна.