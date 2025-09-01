Тюменские строительные компании ждут на выставке в Ташкенте

Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия" Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия"

Строительные компании Тюменской области приглашают к участию в BUILD PRO EXPO в Ташкенте 3-5 ноября. Это профессиональная площадка для общения и обмена опытом между представителями строительных и реновационных организаций, архитекторами, дизайнерами и девелоперами, сообщает ТПП Тюменской области.

Строительная выставка представляет массу возможностей: привлечение новых клиентов среди руководителей и специалистов предприятий оптовой и розничной торговли, строительных и ремонтных компаний, архитекторов и дизайнеров интерьеров из 12 регионов Узбекистана, а также из Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана и Туркменистана; даст анализ рынка для вывода нового продукта и оценку конкурентоспособности действующей продукции.

Участники презентуют товары и услуги, проведут деловые переговоры с потенциальными партнёрами и заключате выгодных сделок.

По всем вопросам обращайтесь: +7 (922) 076-83-37, ведущий специалист центра ВЭД ТПП Даниил Ситнев.