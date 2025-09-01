  • 24 сентября 202524.09.2025среда
"ЮТэйр" перевез более 4,6 млн пассажиров за восемь месяцев

Экономика, 20:00 24 сентября 2025

Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

4 млн 675 пассажиров перевезли самолеты и вертолеты группы "ЮТэйр" с января по август 2025 года. Внутренними рейсами воспользовались более 3,3 млн человек, что на 4,5 % больше, чем годом ранее.

Как сообщает компания, еще 871 тыс. 562 путешественников самолеты доставили за рубеж.

Было перевезено 8 тыс. 158 тонн грузов и одна тонна почты. Производственный налет самолетов составил 104 тыс. 790 часов.

На вертолетах группы пассажиропоток вырос на 6,3 %. За восемь месяцев они перевезли 68 тыс. 764 тонны грузов – прирост 146,4 % за год. Производственный налет составил 72 тыс. 307 часов.

﻿
