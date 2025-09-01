  • 25 сентября 202525.09.2025четверг
Минэкономразвития РФ: основным драйвером роста доходов бюджета останется внутренний спрос

Экономика, 12:16 25 сентября 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Основным драйвером роста доходной части федерального бюджета останется внутренний спрос, в основе которого – рост реальных зарплат и доходов населения. Всего за три года реальные заработные платы вырастут на 10 %, реальные денежные доходы – более чем на 9 %. Об этом сообщил глава Минэкономразвития Максим Решетников на заседании правительства РФ.

Ведомство подготовило прогноз социально-экономического развития на ближайшие три года. Учтены текущие тенденции развития российской и мировой экономики.

В 2025–2026 годах ожидается замедление темпов роста ВВП после очень высокого, более 4 %, роста 2023–2024 годов. Это следствие снижения инфляционного давления, которое необходимо для выхода на сбалансированные и устойчивые темпы роста в последующие годы. Сохранится низкий уровень безработицы, будут приниматься меры для повышения производительности труда.

Ожидается замедление инфляции: в 2025 году до 6,8 %, в 2026 году до 4 %.

"Представленный базовый вариант прогноза позволяет сформировать сбалансированный бюджет, который обеспечит безусловное исполнение всех социальных обязательств, дальнейшую реализацию национальных проектов, а также решение задач обороны и безопасности", – отметил Максим Решетников.

# бюджет , ВВП , Минэкономразвития РФ

