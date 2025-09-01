В Тюменской области собрали 22,3 тысячи тонн овощей открытого грунта
22 тыс. 327 т овощей открытого грунта собрали в Тюменской области. При этом средняя урожайность составила 30 центнеров с гектара, сообщает департамент агропромышленного комплекса Тюменской области.
Урожайность картофеля превысила 338 центнеров с гектара, собрано 129,8 тыс. т.
Обмолочено 417 тыс. 300 га зерновых и зернобобовых культур. Предприятия региона собрали 1 млн 256 тыс. 500 т с урожайностью 30 центнеров с гектара.
Осеннюю обработку почвы выполнили на площади 244 тыс. 200 га.
Хозяйства региона заготовлено 229 тыс. 300 т силоса на корма.