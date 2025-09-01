  • 25 сентября 202525.09.2025четверг
Заводоуковские аграрии добились рекордной урожайности пшеницы и ячменя

Экономика, 11:32 25 сентября 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Рекордный урожай пшеницы - 78,4 ц/га - получили агрономы ООО "Согласие" на одном из своих полей в Заводоуковском муниципальном округе. За высокие показатели земляков поблагодарила глава округа Светлана Касенова в своих соцсетях.

"Это просто невиданные цифры для нашего климата. Большой труд, очень большой профессионализм и работа целой команды: селекционеров, агрономов и всех специалистов, которые занимаются урожаем от посева до сбора хлебов", - отметила она.

Это уже не первый успех предприятия. Ранее на одном из своих полей земледельцы ООО "Согласие" показали рекордную урожайность ячменя - 77ц/га. Напомним, средняя урожайность зерновых в Тюменской области в этом году составляет 30 ц/га.

"Я всегда говорю, что наши работники сельского хозяйства — это профессионалы своего дела, высококвалифицированные специалисты, которые добиваются отличных результатов. Поздравляю руководителя "Согласия" Подойникова Павла Петровича и всех тружеников предприятия! Заводоуковская земля плодородна и богата своими людьми", - заключила глава округа.

# Светлана Касенова , уборочная кампания , урожай , урожайность

