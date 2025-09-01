  • 26 сентября 202526.09.2025пятница
  • USD83,6069
    EUR98,1542
  • В Тюмени 9..11 С 4 м/с ветер западный

Аграрии Тюменской области застраховали 160 тысяч гектаров сельхозкультур в 2025 году

Экономика, 17:26 26 сентября 2025

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

160 тыс. га сельхозкультур застраховали аграрии Тюменской области под урожай 2025 года. Это меньше, чем в Свердловской области - 180 тыс. га, но в разы больше, чем в Курганской - 51 тыс. га и в Челябинской – 12 тыс. га.

Такие данные приводит Национальная ассоциация агрострахования.

"Доля охвата посевных площадей страхованием в Тюменской области лидирует по Уральскому федеральному округу и составляет практически 17 процентов. Курганская и Челябинская область, в свою очередь, только начинают постепенно включаться в страхование рисков растениеводства. Полагаем, эта практика будет расширяться", – отметил президент НСА Корней Биждов.

Отметим, сельхозтоваропроизводители УФО страховали преимущественно яровые посевы зерновых - 330 тыс. га, кормовых - 26 тыс. га, зернобобовых - 22 тыс. га и масличных - 22 тыс. га культуры, а также картофель -1 тыс. га.

Оксана Корнеенкова

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# АПК , страхование

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
18:13 26.09.2025Тюменка Дарья Зыкова выиграла грант регионального этапа программы "Мама-предприниматель"
17:26 26.09.2025Аграрии Тюменской области застраховали 160 тысяч гектаров сельхозкультур в 2025 году
16:31 26.09.2025Три хозяйства Викуловского округа завершили уборочную страду
16:09 26.09.202519,7 тысячи предложений о работе заявили тюменские предприятия

Настоящий ресурс использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и Рейтинг Mail, предоставляемые компаниями ООО "Яндекс", 119021, Россия, Москва, ул. Л. Толстого, 16 (далее — Яндекс) и ООО "ВК", 125167, Ленинградский проспект 39, стр. 79 (далее - ВК). Сервисы Яндекс Метрика и Рейтинг Mail используют файлы "cookie" с целью сбора технических данных посетителей для обеспечения работоспособности и улучшения качества обслуживания. Продолжая использовать ресурс, Вы автоматически соглашаетесь с использованием данных технологий.

Собранная при помощи "cookie" информация не может идентифицировать вас, однако может помочь нам улучшить работу сайта. Информация об использовании вами данного сайта, собранная при помощи "cookie", будет передаваться Яндексу и ВК и храниться на серверах Яндекса и ВК в РФ. Вы можете отказаться от использования "cookie", выбрав соответствующие настройки в браузере. Политика оператора