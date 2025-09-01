Аграрии Тюменской области застраховали 160 тысяч гектаров сельхозкультур в 2025 году

160 тыс. га сельхозкультур застраховали аграрии Тюменской области под урожай 2025 года. Это меньше, чем в Свердловской области - 180 тыс. га, но в разы больше, чем в Курганской - 51 тыс. га и в Челябинской – 12 тыс. га.

Такие данные приводит Национальная ассоциация агрострахования.

"Доля охвата посевных площадей страхованием в Тюменской области лидирует по Уральскому федеральному округу и составляет практически 17 процентов. Курганская и Челябинская область, в свою очередь, только начинают постепенно включаться в страхование рисков растениеводства. Полагаем, эта практика будет расширяться", – отметил президент НСА Корней Биждов.

Отметим, сельхозтоваропроизводители УФО страховали преимущественно яровые посевы зерновых - 330 тыс. га, кормовых - 26 тыс. га, зернобобовых - 22 тыс. га и масличных - 22 тыс. га культуры, а также картофель -1 тыс. га.

Оксана Корнеенкова