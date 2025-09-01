  • 26 сентября 202526.09.2025пятница
Три хозяйства Викуловского округа завершили уборочную страду

Экономика, 16:31 26 сентября 2025

Виктор Сергеев, ИА "Тюменская линия" | Фото: Виктор Сергеев, ИА "Тюменская линия"

15 тыс. 487 га обмолотили аграрии Викуловского округа - 57 % общего числа полей. Завершили страду этого сезона три хозяйства: ООО "Радиус Агро", ИП Решилов, ООО Ореховское, сообщил глава округа Андрей Лотов в своих соцсетях.

Близки к финалу кампании ИП Полуянов - 85 %, ИП Гилев - 84 %, ЗАО Экос - 76 %. Всего на полях задействован 61 уборочный комбайн, в полную меру работают пять зерносушилок.

Андрей Лотов подчеркнул, что в этом году урожайность выше, чем годом ранее - 27,6 ц/га. В прошлый сезон она составляла порядка 20,8 ц/га. Самые высокие показатели в ЗАО "Племзавод-Юбилейный" - 31,7 ц/га, ИП Михайлова - 31,5 ц/га, ООО БурАН - 30,0 ц/га.

Технические культуры убраны на площади 1 тыс. 158 га - 52 %.

