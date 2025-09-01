  • 27 сентября 202527.09.2025суббота
  • USD83,6118
    EUR97,6823
  • В Тюмени 4..6 С 1 м/с ветер северо-западный

В Тюменской области обнаружили фальсифицированные продукты в федеральной торговой сети

Экономика, 18:43 26 сентября 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Фальсифицированные продукты в федеральной торговой сети выявили в Тюменской области. С января по июнь на исследование взяли 33 пробы, в большинстве их них обнаружили растительные жиры и антибиотики, сообщает региональное управление Россельхознадзора.

"Арбитражный суд Тюменской области вынес решение о привлечении ООО "Торгсерсвис 72" к административной ответственности в виде штрафа за повторное нарушение требований технического регламента", - указано в сообщении управления.

По результатам проверки юридическому лицу выдали предписание об устранении выявленных нарушений.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# Россельхознадзор

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
18:43 26.09.2025В Тюменской области обнаружили фальсифицированные продукты в федеральной торговой сети
18:13 26.09.2025Тюменка Дарья Зыкова выиграла грант регионального этапа программы "Мама-предприниматель"
17:26 26.09.2025Аграрии Тюменской области застраховали 160 тысяч гектаров сельхозкультур в 2025 году
16:31 26.09.2025Три хозяйства Викуловского округа завершили уборочную страду

Настоящий ресурс использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и Рейтинг Mail, предоставляемые компаниями ООО "Яндекс", 119021, Россия, Москва, ул. Л. Толстого, 16 (далее — Яндекс) и ООО "ВК", 125167, Ленинградский проспект 39, стр. 79 (далее - ВК). Сервисы Яндекс Метрика и Рейтинг Mail используют файлы "cookie" с целью сбора технических данных посетителей для обеспечения работоспособности и улучшения качества обслуживания. Продолжая использовать ресурс, Вы автоматически соглашаетесь с использованием данных технологий.

Собранная при помощи "cookie" информация не может идентифицировать вас, однако может помочь нам улучшить работу сайта. Информация об использовании вами данного сайта, собранная при помощи "cookie", будет передаваться Яндексу и ВК и храниться на серверах Яндекса и ВК в РФ. Вы можете отказаться от использования "cookie", выбрав соответствующие настройки в браузере. Политика оператора