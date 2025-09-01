В Тюменской области обнаружили фальсифицированные продукты в федеральной торговой сети
Фальсифицированные продукты в федеральной торговой сети выявили в Тюменской области. С января по июнь на исследование взяли 33 пробы, в большинстве их них обнаружили растительные жиры и антибиотики, сообщает региональное управление Россельхознадзора.
"Арбитражный суд Тюменской области вынес решение о привлечении ООО "Торгсерсвис 72" к административной ответственности в виде штрафа за повторное нарушение требований технического регламента", - указано в сообщении управления.
По результатам проверки юридическому лицу выдали предписание об устранении выявленных нарушений.