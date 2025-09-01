Александр Моор поздравил воспитателей с профессиональным праздником

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Воспитатели играют важную роль в формировании личности каждого ребенка, создают основу для его дальнейшего духовного, физического и интеллектуального развития. Они помогают своим воспитанникам адаптироваться в окружающем мире, учат доброте, взаимопониманию и уважению друг к другу.

Об этом, поздравляя воспитателей с профессиональным праздником, сказал губернатор Тюменской области Александр Моор.

Глава региона подчеркнул, что современный детский сад — это не просто учреждение, это маленький мир со своими традициями. У каждого своя атмосфера, свои уникальные особенности, позволяющие детям всесторонне развиваться. И в этом большая заслуга воспитателей и всех дошкольных работников.

"В нашем регионе каждый год открываются новые или обновляются действующие дошкольные учреждения. За последние 5 лет введено 24 новых детских сада. В этом году открыто два, еще один – примет ребят в ближайшее время. Дошкольное образование было и остается в центре нашего внимания от обеспечения его доступности до создания комфортных условий для пребывания и развития детей", - сказал губернатор.

От имени родителей всех воспитанников он поблагодарил работников дошкольных учреждений образования за любовь, тепло и заботу, которую они дарят юным жителям Тюменской области. "Пусть ваша профессиональная деятельность приносит вам радость и гордость за их успехи и достижения, а родители всегда будут вашими верными союзниками в деле воспитания детей", - говорится в поздравлении.