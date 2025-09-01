  • 28 сентября 202528.09.2025воскресенье
В Тюмени проходит второй день марафона "Врата Сибири"

Спорт, 10:47 28 сентября 2025

Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия" | Фото: Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия"

Второй день марафона "Врата Сибири" проходит в Тюмени 28 сентября. Участники пробегут дистанции 1 км, 5 км, 10 км, 21 км и 42,2 км. В мероприятии участвует глава города Максим Афанасьев, сообщает инфоцентр регионального правительства.

"Я всех поздравляю с открытием и возрождением легендарного нашего спортивного забега. Сегодня второй день. Несмотря на сюрпризы погоды, я вижу ваши горящие глаза и сердца, которые хотят бежать вперед навстречу ветру, новым эмоциям и впечатлениям. Всем хорошего настроения!", - обратился глава города к участникам марафона.

Отметим, в открытии тюменского марафона участвовали ветераны СВО.

# ветераны СВО , Максим Афанасьев , марафон

