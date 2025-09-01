  • 29 сентября 202529.09.2025понедельник
2,7 тысячи тонн рапса собрали полеводы Голышмановского округа

Экономика, 16:23 29 сентября 2025

информационный центр правительства Тюменской области | Фото: информационный центр правительства Тюменской области

2 тыс. 758 т рапса собрали полеводы Голышмановского округа. Они обмолотили 815 га этой высокомаржинальной технической культуры.

Как сообщает администрация муниципалитета, по данным на 29 сентября аграрии собрали 127,5 тыс. т зерна. Средняя урожайность составила 27,4 центнера с гектара.

Также собрано 114 тыс. 686 т яровых зерновых, 12 тыс. 813 т гороха, 1 тыс. 550 т картофеля.

Хозяйства заготовили 49 тыс. 448 т силоса на корм животным.

Осенняя обработка почвы выполнена на площади 22 тыс. 935 га.

Под урожай 2026 г. засыпано более 12 тыс. т семян.

﻿
