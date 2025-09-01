  • 29 сентября 202529.09.2025понедельник
Фасад пятиэтажки на улице Дзержинского в Тюмени отремонтируют и распишут

Общество, 15:05 29 сентября 2025

ИА "Тюменская линия"

Ремонт фасада пятиэтажки на ул. Дзержинского в Тюмени идет полным ходом. Стены, что выходят на Республики и Володарского, полностью обновлены. Работы завершат до конца 2025 года.

"В Тюмени принята и реализуется программа реконструкции домов на улицах гостевых маршрутов. В нее входит около 30 объектов на улицах Дзержинского, Ямской, Ленина и других. В следующем году отремонтируют вторую пятиэтажку на Дзержинского. Оба дома распишут в стиле тюменских деревянных наличников", - рассказал советник главы города, генеральный директор центра стратегического развития "Сибирь" Артём Павлюченко.

Концепцию пешеходной улицы города утвердили в администрации Тюмени. Решено сделать из нее музей под открытым небом. С открытием улицы после капитального ремонта пятиэтажки заметно выделялись на фоне объектов культурного наследия. Поэтому власти и приняли решение провести работы по улучшению облика домов. Средства на эти цели выделяются в рамках муниципальной программы.

Пешеходная улица – самый посещаемый объект для туристов. Если в будние дни по ней прогуливаются до тысячи человек, то в выходные количество вырастает в десятки раз, заметили в ТАРКИ – операторе улицы.

Гостей привлекают на ней старинные усадьбы, торговые павильоны, кафе, рестораны, флигель сказки Ершова и мастерская деревянного зодчества Шитовых.

Недавно на Дзержинского появился соболь-купец, мозаика сибирского махрового ковра и интерактивная дверь в Тюменский межуниверситетский кампус.

В рамках создания мастер-плана центра Тюмени проектируется создание второго пешеходного маршрута. Окончательный вариант документа презентуют в феврале 2026 года.

Анжела Лебедева

# пешеходная улица , ремонт , туристы , улица Дзержинского

