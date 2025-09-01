  • 30 сентября 202530.09.2025вторник
Движение открыли по новому путепроводу на федеральной трассе у Заводоуковска

Экономика, 14:31 30 сентября 2025

скриншот видео из Telegram-канала главы Заводоуковского округа Светланы Касеновой | Фото: скриншот видео из Telegram-канала главы Заводоуковского округа Светланы Касеновой

Движение открыли по новому путепроводу федеральной автодороги Тюмень – Омск у Заводоуковска 30 сентября. Транспорт может передвигаться по двум полосам, в дальнейшем их будет четыре, сообщила глава Заводоуковского округа Светлана Касенова в своем Telegram-канале.

"Мы с земляками очень ждали этого дня. Ограничения движения на данном участке трассы доставляли множество неудобств всем проезжающим. Сейчас движение на мосту осуществляется по двум полосам. Это значимая часть работы, но только один из этапов. Рабочие перекрыли старый мост для его демонтажа. На следующих этапах приступят к возведению второй части путепровода, чтобы мы с вами могли полноценно передвигаться по четырем полосам" - уточнила глава муниципалитета.

Она выразила благодарность правительству Тюменской области и подрядным организациям, которые выполнили большой объем работ за рекордные четыре месяца – ТОДЭП, "Мостострой-11" (входит в Нацпроектстрой), заводоуковского ДРСУ.

Видео из Telegram-канала главы Заводоуковского округа Светланы Касеновой.

# путепровод , ремонт дороги , Светлана Касенова

