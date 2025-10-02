Делегация Тюменской области отправится в Монголию

ИА "Тюменская линия" ИА "Тюменская линия"

Предприятия АПК Тюменской области приглашают в бизнес-миссию в Монголию 21-24 ноября 2025 г. Участников ждут B2B-встречи с потенциальными партнёрами, знакомство с рынком и новые возможности для развития экспорта, сообщает региональная ТПП.

Формат мероприятия: деловые переговоры, встречи с представителями бизнеса и профильных ассоциаций. ТПП Тюменской области готова обеспечить организацию под ключ: от подготовки программы до сопровождения на месте.

Для участия и подробной информацией обращаться: +7 (950) 495-87-05, специалист Центра ВЭД Алина Полькина и +7 (952) 684-93-17, и. о. директора Центра ВЭД Екатерина Сауэр.