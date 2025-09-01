  • 30 сентября 202530.09.2025вторник
  • USD82,8676
    EUR97,1410
  • В Тюмени 5..7 С 3 м/с ветер юго-западный

Более шести километров водоводов обновили тюменцы в Краснодоне

Экономика, 17:49 30 сентября 2025

департамент ЖКХ Тюменской области | Фото: департамент ЖКХ Тюменской области

Более шести километров водоводов обновили специалисты компании из Тюменской области в Краснодонском округе с начала 2025 г. Это в два раза больше, чем годом ранее, сообщает департамент жилищно-коммунального хозяйства.

департамент ЖКХ Тюменской области | Фото: департамент ЖКХ Тюменской области

По соглашению о сотрудничестве между правительством Тюменской области и Краснодонского округа, на подшефной территории круглосуточно работают тюменские аварийные бригады. Специалисты оперативно устраняют инциденты на сетях, обеспечивая население округа водой.

Оба региона составляют планы ремонта коммунальной инфраструктуры на следующий год.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# ЖКХ , Краснодон , соглашение о сотрудничестве

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
17:49 30.09.2025Более шести километров водоводов обновили тюменцы в Краснодоне
17:16 30.09.2025Тюменские ученые исследовали популяцию сиговых рыб в дельте Оби
16:32 30.09.2025Перейти в другую компанию рабочие готовы за прибавку в 36 %
15:37 30.09.2025Покрытие кредитов счетами эскроу для построенных домов в Тюменской области составило 900 млн рублей

Настоящий ресурс использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и Рейтинг Mail, предоставляемые компаниями ООО "Яндекс", 119021, Россия, Москва, ул. Л. Толстого, 16 (далее — Яндекс) и ООО "ВК", 125167, Ленинградский проспект 39, стр. 79 (далее - ВК). Сервисы Яндекс Метрика и Рейтинг Mail используют файлы "cookie" с целью сбора технических данных посетителей для обеспечения работоспособности и улучшения качества обслуживания. Продолжая использовать ресурс, Вы автоматически соглашаетесь с использованием данных технологий.

Собранная при помощи "cookie" информация не может идентифицировать вас, однако может помочь нам улучшить работу сайта. Информация об использовании вами данного сайта, собранная при помощи "cookie", будет передаваться Яндексу и ВК и храниться на серверах Яндекса и ВК в РФ. Вы можете отказаться от использования "cookie", выбрав соответствующие настройки в браузере. Политика оператора