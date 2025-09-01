Более шести километров водоводов обновили тюменцы в Краснодоне

| Фото: департамент ЖКХ Тюменской области | Фото: департамент ЖКХ Тюменской области

Более шести километров водоводов обновили специалисты компании из Тюменской области в Краснодонском округе с начала 2025 г. Это в два раза больше, чем годом ранее, сообщает департамент жилищно-коммунального хозяйства.

По соглашению о сотрудничестве между правительством Тюменской области и Краснодонского округа, на подшефной территории круглосуточно работают тюменские аварийные бригады. Специалисты оперативно устраняют инциденты на сетях, обеспечивая население округа водой.

Оба региона составляют планы ремонта коммунальной инфраструктуры на следующий год.