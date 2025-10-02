Ремонт дороги в Ембаево Тюменского округа завершат к середине октября

| Фото: администрация Тюменского округа | Фото: администрация Тюменского округа

Ремонт улицы Советская в селе Ембаево Тюменского округа планируется закончить до 15 октября. Дорожники уже завершили работы по фрезерованию покрытия, сейчас занимаются локальным ремонтом основания. В ближайшее время приступят к укладке нижнего слоя асфальтобетона, сообщает администрация муниципалитета.

Отметим, протяженность улицы Советская – более 1,5 км. Помимо местной администрации, на ней располагаются объекты культурного туризма: Ембаевский сельский музей и ансамбль Большой мечети имени Нигматуллы Хаджи Кармышакова-Сейдукова. Их посещают не только жители Тюменского округа и Тюмени, но и туристы из регионов России и стран ближнего зарубежья.

Всего 2025 году в рамках национального проекта "Инфраструктура для жизни" в Тюменском округе отремонтируют 98 автодорог.