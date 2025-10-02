  • 2 октября 20252.10.2025четверг
  • В Тюмени 4..6 С 5 м/с ветер северо-западный

Ремонт дороги в Ембаево Тюменского округа завершат к середине октября

Экономика, 09:40 02 октября 2025

администрация Тюменского округа | Фото: администрация Тюменского округа

Ремонт улицы Советская в селе Ембаево Тюменского округа планируется закончить до 15 октября. Дорожники уже завершили работы по фрезерованию покрытия, сейчас занимаются локальным ремонтом основания. В ближайшее время приступят к укладке нижнего слоя асфальтобетона, сообщает администрация муниципалитета.

Отметим, протяженность улицы Советская – более 1,5 км. Помимо местной администрации, на ней располагаются объекты культурного туризма: Ембаевский сельский музей и ансамбль Большой мечети имени Нигматуллы Хаджи Кармышакова-Сейдукова. Их посещают не только жители Тюменского округа и Тюмени, но и туристы из регионов России и стран ближнего зарубежья.

Всего 2025 году в рамках национального проекта "Инфраструктура для жизни" в Тюменском округе отремонтируют 98 автодорог.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# национальный проект Инфраструктура для жизни , нацпроекты , ремонт дорог

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
09:40 02.10.2025Ремонт дороги в Ембаево Тюменского округа завершат к середине октября
09:18 02.10.2025На Международной конференции по креативной экономике встретятся представители 30 стран
08:56 02.10.2025Делегация Тюменской области отправится в Монголию
21:36 01.10.2025Одиннадцать школ Тюменского округа получили новые автобусы

Настоящий ресурс использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и Рейтинг Mail, предоставляемые компаниями ООО "Яндекс", 119021, Россия, Москва, ул. Л. Толстого, 16 (далее — Яндекс) и ООО "ВК", 125167, Ленинградский проспект 39, стр. 79 (далее - ВК). Сервисы Яндекс Метрика и Рейтинг Mail используют файлы "cookie" с целью сбора технических данных посетителей для обеспечения работоспособности и улучшения качества обслуживания. Продолжая использовать ресурс, Вы автоматически соглашаетесь с использованием данных технологий.

Собранная при помощи "cookie" информация не может идентифицировать вас, однако может помочь нам улучшить работу сайта. Информация об использовании вами данного сайта, собранная при помощи "cookie", будет передаваться Яндексу и ВК и храниться на серверах Яндекса и ВК в РФ. Вы можете отказаться от использования "cookie", выбрав соответствующие настройки в браузере. Политика оператора