Валовый сбор зерна в Тюменской области составляет 1 млн 455 тысяч тонн
484 тыс. 600 га зерновых и зернобобовых культур обмолотили полеводы Тюменской области. Ими получено 1 млн 455 тыс. 500 тонн с урожайностью 30 ц/га, сообщает региональный департамент АПК, приводя данные на 1 октября.
Технических культур обмолочено 18 тыс. 600 га - это 33 тыс. 100 тонн. Продолжается уборка картофеля, собрано 161 тыс. 322 тонны с урожайностью 340 ц/га. 27 тыс. 318 тонн овощей заложено на хранение.
Осенняя обработка почвы выполнена на площади 305 тыс. га. Заготовлено 86 % силоса от общего плана.