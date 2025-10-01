  • 1 октября 20251.10.2025среда
Валовый сбор зерна в Тюменской области составляет 1 млн 455 тысяч тонн

Экономика, 11:46 01 октября 2025

Виктор Сергеев, ИА "Тюменская линия" | Фото: Виктор Сергеев, ИА "Тюменская линия"

484 тыс. 600 га зерновых и зернобобовых культур обмолотили полеводы Тюменской области. Ими получено 1 млн 455 тыс. 500 тонн с урожайностью 30 ц/га, сообщает региональный департамент АПК, приводя данные на 1 октября.

Технических культур обмолочено 18 тыс. 600 га - это 33 тыс. 100 тонн. Продолжается уборка картофеля, собрано 161 тыс. 322 тонны с урожайностью 340 ц/га. 27 тыс. 318 тонн овощей заложено на хранение.

Осенняя обработка почвы выполнена на площади 305 тыс. га. Заготовлено 86 % силоса от общего плана.

АПК , уборка урожая , уборочная кампания

