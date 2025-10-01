В ДТП на трассе Тюмень – Омск погибла семья из Башкортостана

Семья из Башкортостана – 64-летний водитель, его 63-летняя жена и 35-летняя дочь погибли в ДТП на 318 км трассы Тюмень – Омск. Все они скончались на месте ДТП.

По информации Госавтоинспекции Тюменской области, на автодороге столкнулись большегруз "Скания" и автомобиль "Шевроле Круз". Легковой автомобиль выехал на встречную полосу. По предварительным данным, водитель уснул за рулём.

В настоящее время движение осуществляется в реверсивном режиме по одной полосе в двух направлениях. На месте работают сотрудники областной Госавтоинспекции. Обстоятельства ДТП выясняются.