  • 1 октября 20251.10.2025среда
  • В Тюмени 7..9 С 5 м/с ветер западный

В ДТП на трассе Тюмень – Омск погибла семья из Башкортостана

Происшествия, 11:14 01 октября 2025

Госавтоинспекция Тюменской области | Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

Семья из Башкортостана – 64-летний водитель, его 63-летняя жена и 35-летняя дочь погибли в ДТП на 318 км трассы Тюмень – Омск. Все они скончались на месте ДТП.

По информации Госавтоинспекции Тюменской области, на автодороге столкнулись большегруз "Скания" и автомобиль "Шевроле Круз". Легковой автомобиль выехал на встречную полосу. По предварительным данным, водитель уснул за рулём.

В настоящее время движение осуществляется в реверсивном режиме по одной полосе в двух направлениях. На месте работают сотрудники областной Госавтоинспекции. Обстоятельства ДТП выясняются.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# Госавтоинспекция Тюменской области , ДТП

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
12:52 01.10.2025Пять техногенных пожаров произошло в Тюменской области за сутки
11:36 01.10.2025В Викуловском районе при съезде трактора в кювет погиб водитель
11:14 01.10.2025В ДТП на трассе Тюмень – Омск погибла семья из Башкортостана
10:08 01.10.2025Три человека погибли в аварии на трассе Тюмень – Омск в Ишимском округе

Настоящий ресурс использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и Рейтинг Mail, предоставляемые компаниями ООО "Яндекс", 119021, Россия, Москва, ул. Л. Толстого, 16 (далее — Яндекс) и ООО "ВК", 125167, Ленинградский проспект 39, стр. 79 (далее - ВК). Сервисы Яндекс Метрика и Рейтинг Mail используют файлы "cookie" с целью сбора технических данных посетителей для обеспечения работоспособности и улучшения качества обслуживания. Продолжая использовать ресурс, Вы автоматически соглашаетесь с использованием данных технологий.

Собранная при помощи "cookie" информация не может идентифицировать вас, однако может помочь нам улучшить работу сайта. Информация об использовании вами данного сайта, собранная при помощи "cookie", будет передаваться Яндексу и ВК и храниться на серверах Яндекса и ВК в РФ. Вы можете отказаться от использования "cookie", выбрав соответствующие настройки в браузере. Политика оператора