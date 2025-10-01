Одиннадцать школ Тюменского округа получили новые автобусы
15 новых школьных автобусов выйдут на маршруты в Тюменском муниципальном округе со второй четверти учебного года.
За счет федерального бюджета по линии Минпромторга РФ 11 транспорт поступил в 11 школ. Пять специализированных "КАВЗ" получила Московская школа. По одному автобусу этой же марки — Каскаринская, Кулаковская, Мальковская, Чикчинская, Винзилинская, Успенская, Червишевская школы. В Новотарманскую, Переваловскую, Луговскую СОШ поступило по одному автобусу марки "ПАЗ", сообщает инфоцентр регионального правительства.
По словам заместителя начальника управления образования администрации Тюменского округа Максима Жихарева, новый транспорт будет способствовать улучшению организации перевозки обучающихся.