  • 1 октября 20251.10.2025среда
  • В Тюмени 7..9 С 3 м/с ветер юго-западный

Одиннадцать школ Тюменского округа получили новые автобусы

Экономика, 21:36 01 октября 2025

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

15 новых школьных автобусов выйдут на маршруты в Тюменском муниципальном округе со второй четверти учебного года.

За счет федерального бюджета по линии Минпромторга РФ 11 транспорт поступил в 11 школ. Пять специализированных "КАВЗ" получила Московская школа. По одному автобусу этой же марки — Каскаринская, Кулаковская, Мальковская, Чикчинская, Винзилинская, Успенская, Червишевская школы. В Новотарманскую, Переваловскую, Луговскую СОШ поступило по одному автобусу марки "ПАЗ", сообщает инфоцентр регионального правительства.

По словам заместителя начальника управления образования администрации Тюменского округа Максима Жихарева, новый транспорт будет способствовать улучшению организации перевозки обучающихся.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# школы , школьные автобусы

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
21:36 01.10.2025Одиннадцать школ Тюменского округа получили новые автобусы
18:11 01.10.2025Продукцию тюменской "Скайлайт Энерджи" включили в реестр Минпромторга России
16:32 01.10.2025Фермер из Уватского района получил грант на переработку мяса абердин-ангусов
16:10 01.10.20251 тыс. 200 тонн засыпали на семена в Армизонском округе под урожай будущего года

Настоящий ресурс использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и Рейтинг Mail, предоставляемые компаниями ООО "Яндекс", 119021, Россия, Москва, ул. Л. Толстого, 16 (далее — Яндекс) и ООО "ВК", 125167, Ленинградский проспект 39, стр. 79 (далее - ВК). Сервисы Яндекс Метрика и Рейтинг Mail используют файлы "cookie" с целью сбора технических данных посетителей для обеспечения работоспособности и улучшения качества обслуживания. Продолжая использовать ресурс, Вы автоматически соглашаетесь с использованием данных технологий.

Собранная при помощи "cookie" информация не может идентифицировать вас, однако может помочь нам улучшить работу сайта. Информация об использовании вами данного сайта, собранная при помощи "cookie", будет передаваться Яндексу и ВК и храниться на серверах Яндекса и ВК в РФ. Вы можете отказаться от использования "cookie", выбрав соответствующие настройки в браузере. Политика оператора