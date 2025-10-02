  • 2 октября 20252.10.2025четверг
На Международной конференции по креативной экономике встретятся представители 30 стран

Экономика, 09:18 02 октября 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

I Международная конференция по креативной экономике соберет 1,5 тыс. представителей более чем 30 стран. Она пройдет в Санкт-Петербурге 8–9 октября.

Об этом сообщил вице-премьер Александр Новак.

"В условиях растущего интереса к совместной продукции креативная экономика становится важной частью мировой экономики, способствуя развитию проектов, связанных с культурным обменом. В этом году мы приступаем к формированию комплексной стратегии развития креативной экономики до 2036 года, которая должна охватывать широкий спектр направлений, учитывающих глобальные тенденции и акцент на локальность, что позволит интегрировать интересы различных культур и создавать новые ниши. В этом отношении Российские креативные сезоны и международная конференция RICS очень своевременны и актуальны. Это первое в России масштабное международное мероприятие, направленное на развитие креативной экономики как инструмента внешнеэкономической интеграции", – отметил сопредседатель оргкомитета Александр Новак.

В рамках конференции пройдет около полусотни дискуссий в различных форматах. Ключевыми из них будут круглые столы, посвященные отраслевому взаимодействию, копродакшену и обмену опытом между Россией и странами СНГ, БРИКС, ШОС, региона MENA. Именно поэтому половина из 250 спикеров – иностранцы.

Креативные индустрии сегодня – один из динамично развивающихся секторов экономики. За 2024 год их вклад в ВВП России составил 4,1%, или 7,5 трлн рублей. Цель – увеличить этот показатель до 6 % ВВП к 2030 году. В первом полугодии 2025 года вклад креативной экономики уже составил 3,9 % ВВП, сообщает правительство РФ.

