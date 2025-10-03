6,6 км дорог построят в квартале многодетных семей Тюменского округа

| Фото: администрация Тюменского округа | Фото: администрация Тюменского округа

6,6 км дорог построят на первом этапе в квартале "Семейный" в д. Большие Акияры Тюменского округа. В том числе осевые, центральные и внутриквартальные улицы. Дорожники укладывают асфальтобетон, после чего обустроят канавы и сделают соединение с межквартальными проездами.

Как сообщает администрация округа, в квартале для индивидуального жилищного строительства сформированы около 2,5 тыс. участков для многодетных семей.

На объекте трудятся рабочие подрядных организаций "ДРСУ-2", "ДРСУ-7", "Пышмаавтодор" и "Промстрой".

Отметим, при устройстве конструктивных слоев дорожной одежды используют органоминеральную смесь. Её получают в результате смешения щебня или гравия с песком, а при необходимости – минерального порошка и асфальтогранулята. Это помогает дорожному покрытию выдержать интенсивное движение крупногабаритных транспортных средств.

Первый этап строительства дорог в квартале "Семейный" завершат в 2026 году.