Урожай картофеля в Тюменской области превысил 170 тысяч тонн

Экономика, 16:40 03 октября 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

171 тыс. 56 т картофеля нового урожая собрали полеводы Тюменской области по данным регионального департамента АПК на 3 октября. Всего убрано более 5 тыс. га, в среднем каждый гектар дает 339 ц "второго хлеба".

С открытого грунта в этом году аграрии сняли 28 тыс. 531 т свеклы, моркови, капусты. Всего на 3 октября убрано 618 га овощных полей.

Активно идет обмолот зернового клина. С 492 тыс. 800 га собрано 1 млн 481 тыс. 900 тонн. За сутки прирост составил 16 тыс. т, средняя урожайность по области - 30 ц/га.

Технические культуры (рапс, лен, подсолнечник) убраны на площади 19 тыс. 900 га, засыпано 35 тыс. 900 т.

Осенняя обработка почвы выполнена на площади 321 тыс. 900 га. Потребность предприятий животноводства в кормовом силосе закрыта на 93 %.

# АПК , уборка урожая , уборочная кампания

