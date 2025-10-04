  • 4 октября 20254.10.2025суббота
Тюменская область вошла в тройку лидеров в УФО по росту зарплат

Экономика, 12:22 04 октября 2025

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

93 тыс. 419 тыс. рублей составила средняя зарплата в Тюменской области по данным Росстата за июль 2025 года. Регион занял третье место в Уральском федеральном округе, пишет Вcлух.ру. Рост за год - 13,2 %.

Самые высокие зарплаты традиционно на Ямале: 173 тыс. 696 рублей, в ХМАО-Югре - 129 тыс. 626 рублей. Жители Свердловской области в июле в среднем зарабатывали 87 тыс. 143 рублей, в Челябинской – 82 тыс. 978 рублей, в Курганской - 71 тыс. 906. При этом курганцы показали самую высокую динамику прироста - на 20,1 %.

Номинальная начисленная среднемесячная зарплата по итогам семи месяцев текущего года составила 90 тыс. 213 рублей - что на 11,8 % выше, чем год назад.

