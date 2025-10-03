На форуме "КПД" вдохновляют историями успеха

В Тюмени завершился первый день форума для креативных предпринимателей "КПД". О том, как получить грант на реализацию общественно значимой инициативы, а затем и успешно воплотить идею в жизнь, можно было узнать на образовательной площадке "Газпром нефти".

Своим опытом участия в грантовом конкурсе компании по программе социальных инвестиций "Родные города" поделились авторы проектов, ставших популярными не только среди тюменцев. Это фестивали "Музсходка" и "Ноль Плюс", турнир "Самый подготовленный человек", проекты "Особая кухня" и "ПРО.ФИТ".

Организаторам бизнес-гостиной удалось создать атмосферу для продуктивного и по-настоящему живого общения. А в субботу участникам форума обещают показать, как сделать любой креативный проект управляемым и прибыльным. Интенсив по этой теме проведет эксперт по бизнес-трансформации Александр Билый.

"Для нас важно не просто рассказать о программе "Родные города", а дать реальные инструменты для роста, – подчеркнул заместитель генерального директора "Газпромнефть-Ямала" Евгений Захаров. – И если сегодня мы вдохновлялись историями успеха, то завтра будет день практики".

Самого активного участника бизнес-гостиной, напомним, ждет награда – поездка на День оленевода в ямальское село Новый Порт.

Добавим, что одним из ярких событий первого дня "КПД" стал Кубок губернатора Тюменской области по робототехнике "РОБИ". Благодаря поддержке "Газпромнефть-Ямала" на соревнования смогли приехать школьники из отдаленных сел ЯНАО, при этом ребята из Нового Порта стали бронзовыми призерами турнира в возрастной категории 10–12 лет.

Ирина Михайлова

