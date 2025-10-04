Студенты из Тюменской области выступили на международной олимпиаде по финансовой безопасности

Фото: Пресс-центр ТюмГУ

Диплом за активное участие во всех мероприятиях V Международной олимпиады по финансовой безопасности получили студенты Тюменского госуниверситета. С результатом их поздравил глава региона Александр Моор в своих соцсетях.

"Наша команда не вошла в число победителей, но тюменцы всё равно смогли заявить о себе. Поздравляю наших студентов с этим ценным опытом! Уверен, впереди ещё много побед", - написал он.

Олимпиада проходила в Красноярске. Всего ней приняли участие около 600 финалистов из 40 стран. Мероприятие реализуется при поддержке нацпроекта "Молодежь и дети".