Заводоуковские аграрии получили самый большой урожай за 14 лет

Экономика, 15:32 06 октября 2025

Виктор Сергеев, ИА "Тюменская линия" | Фото: Виктор Сергеев, ИА "Тюменская линия"

202 тыс. 182 т зерновых и зернобобовых собрали аграрии Заводоуковского муниципального округа по данным на 6 октября. Это самый большой урожай за минувшие 14 лет, сообщила глава округа Светлана Касенова в своих соцсетях.

"Уборочная еще продолжается. Нашим механизаторам предстоит обмолотить еще около восьми тысяч гектаров, имеется вероятность, что мы побъем рекорд 2011 года. И для заводоуковской земли этот год может стать самым урожайным по имеющимся данным за последние 30 лет!", - уточнила она.

Средняя урожайность по округу в этом году составляет 41, 5 ц/га - это выше, чем в целом по югу области. С одного гектара заводоуковские земледельцы получают овса - 35,5 ц , ячменя - 43,1 ц, пшеницы - 44,4 ц. Среди лидеров этого года - ООО "Согласие".

"У этого предприятия лучшая средняя урожайность в округе на ячмене и овсе. Лучшая средняя урожайность на пшенице среди местных предприятий на полях АО "Центральное" - 60,5 ц/га. Хочется отметить, что все наши 12 сельхозпредприятий, которые занимаются выращиванием зерновых, имеют отличные результаты. Из этого и складываются рекорды текущего года. Формула успеха проста, на первый взгляд, но сложна в исполнении: плодородные земли плюс профессионалы своего дела, правильный выбор сортов, современное оборудование, современные агротехнологии, любовь к своей работе и желание развивать свое предприятие! Я рада, что наши аграрии смогли объединить свои усилия в достижении целей", - отметила Светлана Касенова и поблагодарила земляков за командную работу.

# АПК , Заводоуковский округ , Светлана Касенова , уборка урожая

