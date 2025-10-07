  • 7 октября 20257.10.2025вторник
Тюменка работает над созданием микрокапсулированного синбиотика для продуктов питания

Общество, 17:38 07 октября 2025

ТИУ | Фото: ТИУ

Над уникальным проектом по созданию микрокапсулированного синбиотика работает ассистент кафедры товароведения и технологии продуктов питания ТИУ Виктория Аксентьева. Принимать его будет не только полезно, но и вкусно – добавка в виде порошка войдет в состав функциональных продуктов, пишет пресс-служба вуза.

"Симбиотик содержит в себе и пробиотики (полезные микроорганизмы), и пребиотики - это их "еда", пищевые волокна. В кефире пребиотиков, как правило, нет. А наш метод микрокапсулирования - это способ надежно упаковать этот комплекс, чтобы он не погиб по дороге к цели", - отметила Виктория.

Микрокапсулы состоят из рапсового лецитина, пектина и мальтодекстрина. Производятся они на лабораторной установке методом напыления в псевдоожиженном слое. Это процесс, при котором частицы будущего синбиотика покрываются защитным полимерным материалом, создавая те самые микроскопические капсулы.

ТИУ | Фото: ТИУ

Добавка будет в виде порошка, который войдет в состав функциональных продуктов. Авторы уже составили рецептуры для кондитерских изделий: галет, кексов и конфет.

"Пока это моя диссертационная работа, которую я веду под руководством Владимира Григорьевича Попова. Но в будущем мы планируем сотрудничать с медицинским и аграрным университетами, так как у нас есть коллеги, работающие в смежных областях биотехнологии", - делится планами Виктория.

Для самой девушки эта работа - больше чем просто исследование. По ее словам, это шанс создать то, чего раньше не существовало, что биотехнологии - это будущее пищевой промышленности. "И нефтяники, и геологи, и строители нуждаются в правильном питании. А что это такое? Это полезная, рациональная еда, которая помогает чувствовать себя в тонусе, в хорошем настроении, меньше болеть и жить полной жизнью. Именно эту идею мы и развиваем на нашей кафедре", - резюмировала девушка.

# биотехнологии , разработка , ТИУ

