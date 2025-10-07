  • 7 октября 20257.10.2025вторник
Более тысячи пожилых тюменцев с начала года нашли работу и освоили новую профессию

Экономика, 17:16 07 октября 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Более тысячи пожилых граждан Тюменской области получили поддержку в поиске работы и выборе профессии в 2025 году. Многие из них прошли профессиональное обучение и были трудоустроены.

Об этом рассказал заместитель председателя Тюменской областной думы Владимир Нефедьев, который выступил с докладом о социальной поддержке граждан пожилого возраста на заседании Совета законодателей Тюменской области, Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и Ямало-Ненецкого автономного округа.

Органы службы занятости предоставляют гражданам информацию о вакансиях и консультируют по вопросам занятости, а также поддерживают трудоустройство особо уязвимых категорий граждан, назначая им наставников из числа опытных работников. Затраты на оплату труда наставникам покрывает областной бюджет. Период трудоустройства составляет от двух до трех месяцев, сообщает пресс-служба областной думы.

Психологическая поддержка помогает справиться с негативными последствиями потери работы и профессионально реализовать себя. В этом году такая помощь была оказана 275 пожилым людям.

"Пожилые жители Тюменской области, столкнувшиеся с трудностями в поиске работы, имеют право на получение господдержки на осуществление предпринимательской деятельности. Им доступна единовременная финансовая помощь в размере до 192 тысяч рублей при разработке и утверждении бизнес-плана. В 2025 году 110 пенсионеров воспользовались этой мерой поддержки", - отметил Владимир Нефедьев.

Он напомнил, что с 2020 года Тюменская область внедряет систему долговременного ухода за пожилыми и инвалидами в рамках нацпроекта "Семья". В проекте задействованы 46 организаций, предлагающих более 110 видов услуг. За 2025 год услуги по долговременному уходу получили 1 тыс. 41 человек.

В целях исполнения федерального проекта "Старшее поколение" и нацпроекта "Семья" в Тюменской области реализуется региональная программа "Активное долголетие", которая обеспечивает гражданам пожилого возраста доступность культурной и спортивной деятельности через клубы, центры культуры и спорта.

"Меры социальной поддержки для граждан пожилого возраста в Тюменской области будут развиваться, совершенствоваться и в дальнейшем. Свою задачу депутатский корпус видит в законодательном обеспечении этого процесса", - подчеркнул заместитель председателя Тюменской областной думы.

Борис Олейник

# облдума , профессиональное обучение

﻿
