В Тюменской области совершенствуют состояние автодорог

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

В Тюменской области, на Ямале и ХМАО-Югре работы по приведению автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения в нормативное состояние идут ускоренными темпами. Это отметил полномочный представитель президента России в Уральском федеральном округе Артём Жога, который провёл совещание по вопросам развития транспортной сферы.

Полпред напомнил, что по указу президента России Владимира Путина к 2030 году в нормативном состоянии должны находиться 60 % автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения, а также 85 % дорожной сети городских агломераций и дорог, входящих в опорную сеть.

"В регионах Уральского федерального округа работы идут по плану, а в Тюменской области, Югре и на Ямале - ускоренными темпами. Вместе с тем, стоит задача не просто достигнуть высоких результатов, но и удержать качество дорог в будущем", - сказал Артём Жога.

Реализация федерального проекта "Региональная и местная дорожная сеть", прежде всего, направлена на увеличение удовлетворенности населения качеством, доступностью и безопасностью автомобильных дорог.

" Для Урала с его выгодным транзитным, уникальным туристическим и значительным производственным потенциалами важно, чтобы дорожная инфраструктура обеспечивала максимальный комфорт и скорость передвижения грузов и пассажиров", – подчеркнул Артём Жога.

Полпред добавил, что качество автомобильных дорог напрямую влияет на количество дорожно-транспортных происшествий.

Руководитель Федеральной службы по надзору в сфере транспорта Виктор Гулин выступил с докладом о работе ведомства. В своем выступлении он отметил активное внедрение современных методов контроля и профилактики нарушений, что позволяет эффективно обеспечивать безопасность всех видов транспорта – от воздушного до автомобильного, сообщает пресс-служба полпредства.

"Мы применяем комплексный подход к обеспечению безопасности на транспорте. Утвержденные правительством положения о видах надзора содержат все необходимые инструменты контроля. Наша главная задача - создание надежной транспортной системы, отвечающей современным требованиям безопасности и эффективности", – подчеркнул Виктор Гулин.