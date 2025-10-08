  • 8 октября 20258.10.2025среда
  • В Тюмени 12..14 С 2 м/с ветер западный

В Тюменской области совершенствуют состояние автодорог

Экономика, 15:15 08 октября 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

В Тюменской области, на Ямале и ХМАО-Югре работы по приведению автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения в нормативное состояние идут ускоренными темпами. Это отметил полномочный представитель президента России в Уральском федеральном округе Артём Жога, который провёл совещание по вопросам развития транспортной сферы.

Полпред напомнил, что по указу президента России Владимира Путина к 2030 году в нормативном состоянии должны находиться 60 % автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения, а также 85 % дорожной сети городских агломераций и дорог, входящих в опорную сеть.

"В регионах Уральского федерального округа работы идут по плану, а в Тюменской области, Югре и на Ямале - ускоренными темпами. Вместе с тем, стоит задача не просто достигнуть высоких результатов, но и удержать качество дорог в будущем", - сказал Артём Жога.

Реализация федерального проекта "Региональная и местная дорожная сеть", прежде всего, направлена на увеличение удовлетворенности населения качеством, доступностью и безопасностью автомобильных дорог.

" Для Урала с его выгодным транзитным, уникальным туристическим и значительным производственным потенциалами важно, чтобы дорожная инфраструктура обеспечивала максимальный комфорт и скорость передвижения грузов и пассажиров", – подчеркнул Артём Жога.
Полпред добавил, что качество автомобильных дорог напрямую влияет на количество дорожно-транспортных происшествий.

Руководитель Федеральной службы по надзору в сфере транспорта Виктор Гулин выступил с докладом о работе ведомства. В своем выступлении он отметил активное внедрение современных методов контроля и профилактики нарушений, что позволяет эффективно обеспечивать безопасность всех видов транспорта – от воздушного до автомобильного, сообщает пресс-служба полпредства.

"Мы применяем комплексный подход к обеспечению безопасности на транспорте. Утвержденные правительством положения о видах надзора содержат все необходимые инструменты контроля. Наша главная задача - создание надежной транспортной системы, отвечающей современным требованиям безопасности и эффективности", – подчеркнул Виктор Гулин.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# Артем Жога , дороги

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
15:59 08.10.2025Новая школа в Ярковском округе готова ко вводу в эксплуатацию
15:48 08.10.2025208,3 млрд рублей составил объем инвестиций в Тюменской области за полгода
15:15 08.10.2025В Тюменской области совершенствуют состояние автодорог
09:56 08.10.2025Более 1 млрд рублей инвестировал в запуск второй линии тюменский производитель тротуарной плитки

Настоящий ресурс использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и Рейтинг Mail, предоставляемые компаниями ООО "Яндекс", 119021, Россия, Москва, ул. Л. Толстого, 16 (далее — Яндекс) и ООО "ВК", 125167, Ленинградский проспект 39, стр. 79 (далее - ВК). Сервисы Яндекс Метрика и Рейтинг Mail используют файлы "cookie" с целью сбора технических данных посетителей для обеспечения работоспособности и улучшения качества обслуживания. Продолжая использовать ресурс, Вы автоматически соглашаетесь с использованием данных технологий.

Собранная при помощи "cookie" информация не может идентифицировать вас, однако может помочь нам улучшить работу сайта. Информация об использовании вами данного сайта, собранная при помощи "cookie", будет передаваться Яндексу и ВК и храниться на серверах Яндекса и ВК в РФ. Вы можете отказаться от использования "cookie", выбрав соответствующие настройки в браузере. Политика оператора