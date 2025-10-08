  • 8 октября 20258.10.2025среда
  • В Тюмени 3..5 С 0 м/с ветер северный

Производители имбирных пряников из Ишима получили господдержку для сертификации продукции

Общество, 19:04 08 октября 2025

департамент инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства Тюменской области | Фото: департамент инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства Тюменской области

Производители имбирных пряников из Ишима получили государственную поддержку для сертификации продукции, сообщает департамент инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства Тюменской области.

Бизнес Оксаны Васильевой начался в 2019 году с кондитерского цеха, в дальнейшем он перерос в магазин товаров для кондитеров и студию для мастер-классов. Вместе с мужем она создали бренд "Япеку" и активно развивают его в Ишиме и Тюмени. Предприниматели обучают детей искусству кулинарии и регулярно принимают участие в региональных фестивалях и ярмарках.

"Для меня это больше, чем бизнес – это возможность передать детям и их родителям любовь к русским традициям через пряничное ремесло. Вот моя главная идея!" – поделилась Оксана Васильева.

Понимая, как важен для покупателей вопрос безопасности продукции, предприниматели решили сертифицировать свои имбирные пряники – как с глазурью, так и без неё. За профессиональной помощью обратились в Региональный центр инжиниринга АНО "Агентство инноваций".

"Сертификат качества могут спрашивать на выставках и ярмарках. Но важнее всего то, что мы организуем много детских мастер-классов, и, конечно же, родители хотят убедиться, что пищевая продукция, которую пробуют их дети, совершенно безопасна", – объяснила Оксана Васильева.

Процедура сертификации прошла быстро и без задержек. Специалисты РЦИ обеспечили взаимодействие с подрядчиком и юридическое сопровождение процесса. А главное – предоставили льготные условия на услугу: предприниматели оплатили 50% от стоимости работ, остальное профинансировал РЦИ. Поддержка предоставлена благодаря национальному проекту "Эффективная и конкурентная экономика".

Подходящую лабораторию, услуги которой соответствовали запросам производителей, нашли в Екатеринбурге, так как РЦИ сотрудничает с профессионалами по всей стране. В планах семьи Васильевых – начать продавать свои изделия на маркетплейсах, где также потребуется сертификат качества.

департамент инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства Тюменской области | Фото: департамент инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства Тюменской области

Подробнее об условиях господдержки и услугах РЦИ можно узнать на сайте, по телефону 8(3452)534-000 (доб. 1035, 1028, 1018), по электронной почте radionma@72to.ru.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# предпринимательство , сертификация

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
21:06 08.10.2025Консервация фонтанов началась в Восточном округе Тюмени
20:32 08.10.2025Житель Казанского округа скрывался от алиментов и приставов
19:27 08.10.2025День Сибири состоится в Тобольске 8-9 ноября
19:04 08.10.2025Производители имбирных пряников из Ишима получили господдержку для сертификации продукции

Настоящий ресурс использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и Рейтинг Mail, предоставляемые компаниями ООО "Яндекс", 119021, Россия, Москва, ул. Л. Толстого, 16 (далее — Яндекс) и ООО "ВК", 125167, Ленинградский проспект 39, стр. 79 (далее - ВК). Сервисы Яндекс Метрика и Рейтинг Mail используют файлы "cookie" с целью сбора технических данных посетителей для обеспечения работоспособности и улучшения качества обслуживания. Продолжая использовать ресурс, Вы автоматически соглашаетесь с использованием данных технологий.

Собранная при помощи "cookie" информация не может идентифицировать вас, однако может помочь нам улучшить работу сайта. Информация об использовании вами данного сайта, собранная при помощи "cookie", будет передаваться Яндексу и ВК и храниться на серверах Яндекса и ВК в РФ. Вы можете отказаться от использования "cookie", выбрав соответствующие настройки в браузере. Политика оператора