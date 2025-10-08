Производители имбирных пряников из Ишима получили господдержку для сертификации продукции

| Фото: департамент инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства Тюменской области | Фото: департамент инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства Тюменской области

Производители имбирных пряников из Ишима получили государственную поддержку для сертификации продукции, сообщает департамент инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства Тюменской области.

Бизнес Оксаны Васильевой начался в 2019 году с кондитерского цеха, в дальнейшем он перерос в магазин товаров для кондитеров и студию для мастер-классов. Вместе с мужем она создали бренд "Япеку" и активно развивают его в Ишиме и Тюмени. Предприниматели обучают детей искусству кулинарии и регулярно принимают участие в региональных фестивалях и ярмарках.

"Для меня это больше, чем бизнес – это возможность передать детям и их родителям любовь к русским традициям через пряничное ремесло. Вот моя главная идея!" – поделилась Оксана Васильева.

Понимая, как важен для покупателей вопрос безопасности продукции, предприниматели решили сертифицировать свои имбирные пряники – как с глазурью, так и без неё. За профессиональной помощью обратились в Региональный центр инжиниринга АНО "Агентство инноваций".

"Сертификат качества могут спрашивать на выставках и ярмарках. Но важнее всего то, что мы организуем много детских мастер-классов, и, конечно же, родители хотят убедиться, что пищевая продукция, которую пробуют их дети, совершенно безопасна", – объяснила Оксана Васильева.

Процедура сертификации прошла быстро и без задержек. Специалисты РЦИ обеспечили взаимодействие с подрядчиком и юридическое сопровождение процесса. А главное – предоставили льготные условия на услугу: предприниматели оплатили 50% от стоимости работ, остальное профинансировал РЦИ. Поддержка предоставлена благодаря национальному проекту "Эффективная и конкурентная экономика".

Подходящую лабораторию, услуги которой соответствовали запросам производителей, нашли в Екатеринбурге, так как РЦИ сотрудничает с профессионалами по всей стране. В планах семьи Васильевых – начать продавать свои изделия на маркетплейсах, где также потребуется сертификат качества.

Подробнее об условиях господдержки и услугах РЦИ можно узнать на сайте, по телефону 8(3452)534-000 (доб. 1035, 1028, 1018), по электронной почте radionma@72to.ru.