В Тюменской области будут судить москвича за наркосбыт

Фото: прокуратура Тюменской области

Уголовное дело в отношении участника преступной группы, занимавшейся наркосбытом, рассмотрит Уватский районный суд. Прокуратура Тюменской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 26-летнего жителя Москвы, сообщает пресс-служба ведомства.

В феврале 2025 года с целью легкого заработка обвиняемый вступил в созданную его другом преступную группу для незаконного сбыта наркотиков на территории Нижневартовска. Соучастники купили в Москве крупнооптовые партии наркотиков, расфасовывали на более мелкие партии, осуществляли межрегиональную перевозку и передавали мелкооптовым сбытчикам в Нижневартовске.

Так, в феврале 2025 года обвиняемые повезли крупную партию наркотиков на автомобиле через сервис BlaBlaCar. Автомобиль Nissan Teana, в котором они ехали, задержали сотрудники Госавтоинспекции для проверки документов на автодороге в Уватском районе Тюменской области. При досмотре автомобиля они обнаружили и изъяли спрятанные в подлокотнике и под пассажирским креслом шесть свертков с наркотиками массой более 2,5 кг.