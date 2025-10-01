  • 10 октября 202510.10.2025пятница
В учебном хозяйстве тюменского вуза завершают уборочную кампанию

Экономика, 20:41 10 октября 2025

Виктор Сергеев, ИА "Тюменская линия" | Фото: Виктор Сергеев, ИА "Тюменская линия"

70 % зерновых полей убрали в учебном хозяйстве Государственного аграрного университета Северного Зауралья. Полученный урожай пойдет на пополнение кормовой базы для крупного рогатого скота, сообщает пресс-служба вуза.

Всего ценные кормовые культуры выращивают здесь на площади около 900 га. Сенаж полностью заготовлен, сейчас идет уборка пшеницы и ячменя. Как отметил директор хозяйства Айбек Ахметов, урожайность в этом году выше прошлогодних показателей - около 24 ц/га.

Обмолоченное зерно сушат, сортируют и засыпают на хранение. Далее его будут использовать в рационе более 900 коров черно-пестрой голштинизированной породы. Всего на зиму для них требуется около 1 тыс. 200 т фуражного зерна, 8 тыс. т объемистых кормов и 600 т сена.

# АПК , ГАУ Северного Зауралья , уборочная кампания

