Тюменский производитель конструкторов масштабирует производство

Экономика, 16:31 11 октября 2025

департамент образования и науки Тюменской области | Фото: департамент образования и науки Тюменской области

Разработчик и производитель конструкторов "Роби" из Тюмени масштабирует производство. Евгений Борисов планирует поставлять продукцию в детские сады, школы и центры дополнительного образования по всей России.

"Часто меня на выставках и форумах спрашивают: "Вы из Москвы? Из Питера?". Я с гордостью отвечаю: "Мы из Тюмени". И вижу удивление, которое быстро сменяется интересом. Горжусь, что "Роби" тюменская разработка", - рассказал изданию "Тюменская область сегодня" руководитель компании "Роби Робототехника" Евгений Борисов.

Отметим, что Тюменская область входит в десятку лучших регионов по уровню развития робототехники. Ежегодно на базе регионального ресурсного центра колледжа цифровых и педагогических технологий проходят соревнования по робототехнике. В прошлом году команда региона завоевала 26 наград на российских и международных чемпионатах.

Напомним, в тюменском Технопарке прошел чемпионат "Роби – созидатели будущего" на Кубок губернатора Тюменской области. Мероприятие в рамках Форума креативных предпринимателей собрало более 80 юных робототехников в возрасте от пяти до 12 лет – в том числе участников с Ямала.

# робототехника

﻿
