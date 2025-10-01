  • 11 октября 202511.10.2025суббота
Туристам Тюменской области напомнили о базовом наборе вещей для походов

Общество, 18:23 11 октября 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Паракордовый браслет, повязка баф, запасная одежда и посуда составляют базовый набор туриста для похода. Эти вещи спасут жизнь в экстренной ситуации, подчеркнула инструктор по пешеходному туризму и трекингу туристического клуба "Тайга" Елена Ремезова.

"Базовый комплект для безопасности и комфорта формируется на собственном опыте, но некоторые вещи универсальны. Даже при идеальном прогнозе погоды в рюкзаке обязательно должен лежать дождевик — от простого полиэтиленового до более плотного. Фонарик необходим всегда, ведь маршрут может затянуться до темноты, или вы можете заблудиться. Спички или зажигалку следует хранить в герметичной упаковке", - рассказала инструктор изданию tmn.aif.ru.

Особое внимание опытные туристы уделяют средствам безопасности. Паракордовый браслет, который в разобранном виде дает несколько метров прочной веревки, может решить множество проблем. Свисток поможет подать сигнал в случае беды. При самостоятельном походе стоит иметь при себе средство для отпугивания диких животных.

Не стоит забывать и о мелочах, которые существенно повышают комфорт. Баф — многофункциональная повязка — согреет в холод, защитит от солнца или дождя. Необходим и неприкосновенный запас: вода и высокоэнергетический перекус (орехи, батончики, печенье) должны быть с собой даже на короткую двухчасовую прогулку, так как ситуация может измениться непредсказуемо.

# поход , туризм

﻿
