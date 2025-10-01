  • 11 октября 202511.10.2025суббота
Рейды по выявлению пьяных водителей проходят на дорогах Тюменской области

Происшествия, 15:44 11 октября 2025

ГИБДД Тюменской области | Фото: ГИБДД Тюменской области

Рейды по выявлению пьяных водителей проходят на дорогах Тюменской области в выходные. Сотрудники Госавтоинспекции выявляют нарушителей в ходе сплошных проверок и выборочных, сообщает региональная ГИБДД.

В Тобольске во время массовой проверки от участия в дорожном движении отстранили трех водителей. Два не смогли предъявить права на управление машиной, а третий был лишен их ранее. Автомобили нарушителей эвакуированы на спецстоянку.

# ГИБДД по Тюменской области

