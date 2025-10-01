  • 12 октября 202512.10.2025воскресенье
Тюменца с наркотиками задержали на улице Грибной

Происшествия, 12:09 12 октября 2025

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Сотрудники Госавтоинспекции задержали 20-летнего жителя Тюмени, подозреваемого в незаконном хранении наркотиков. Возбуждено уголовное дело.

Находясь на маршруте патрулирования на ул. Грибной, инспекторы остановили для проверки документов местного жителя 2005 года рождения.

При виде полицейских ранее судимый молодой человек начал проявлять беспокойство и признался, что имеет при себе наркотическое вещество.

Тюменца доставили в отдел полиции, где в присутствии понятых и изъяли у него сверток с порошком белого цвета. Экспертиза установила это метилэфедрон массой около грамма.

Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 228 УК Российской Федерации. Максимальная санкция статьи - три года лишения свободы.

