Девять техногенных пожаров произошло в Тюменской области 11 октября

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Девять техногенных пожаров зарегистрировано на территории Тюменской области за минувшие сутки, 11 октября, сообщает региональное Управление МЧС России. Эвакуированы два человека.

В пятом часу утра поступило сообщение о возгорании двухквартирного жилого дома на ул. Тимирязева в Тюмени. Огонь ликвидирован на площади 10 кв. м. Предварительная причина - короткое замыкание.



Утром поступило сообщение о возгорании зернотока с. Петелино Ялуторовского округа. Огонь ликвидирован на площади 150 кв. м. Предварительная причина - нарушение правил эксплуатации электрооборудования.

В третьем часу дня поступило сообщение о возгорании комбайна в Омутинском муниципальном округе. Огонь ликвидирован на площади два квадратных метра. Предварительная причина пожара - неисправность транспортного средства.



Два человека были эвакуированы при тушении на 11 км Ялуторовского тракта. Пострадавших нет. Предварительная причина пожара - нарушение техники безопасности.

В двенадцатом часу ночи поступило сообщение о возгорании хозпостройки в Нижнетавдинском муниципальном округе. Огонь ликвидирован на площади 48 кв. м. Предварительная причина пожара - короткое замыкание.