  • 12 октября 202512.10.2025воскресенье
  • USD81,1898
    EUR94,0491
  • В Тюмени 3..5 С 4 м/с ветер восточный

Девять техногенных пожаров произошло в Тюменской области 11 октября

Происшествия, 15:18 12 октября 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Девять техногенных пожаров зарегистрировано на территории Тюменской области за минувшие сутки, 11 октября, сообщает региональное Управление МЧС России. Эвакуированы два человека.

В пятом часу утра поступило сообщение о возгорании двухквартирного жилого дома на ул. Тимирязева в Тюмени. Огонь ликвидирован на площади 10 кв. м. Предварительная причина - короткое замыкание.

Утром поступило сообщение о возгорании зернотока с. Петелино Ялуторовского округа. Огонь ликвидирован на площади 150 кв. м. Предварительная причина - нарушение правил эксплуатации электрооборудования.

В третьем часу дня поступило сообщение о возгорании комбайна в Омутинском муниципальном округе. Огонь ликвидирован на площади два квадратных метра. Предварительная причина пожара - неисправность транспортного средства.

Два человека были эвакуированы при тушении на 11 км Ялуторовского тракта. Пострадавших нет. Предварительная причина пожара - нарушение техники безопасности.

В двенадцатом часу ночи поступило сообщение о возгорании хозпостройки в Нижнетавдинском муниципальном округе. Огонь ликвидирован на площади 48 кв. м. Предварительная причина пожара - короткое замыкание.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# ГУ МЧС России по Тюменской области , пожары

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
15:18 12.10.2025Девять техногенных пожаров произошло в Тюменской области 11 октября
13:41 12.10.2025В Тюмени тушили пожар на крыше двухэтажного здания
12:09 12.10.2025Тюменца с наркотиками задержали на улице Грибной
10:43 12.10.2025Оторвавшееся колесо грузовика убило стоявшего на обочине мужчину на трассе Тюмень-Омск

Настоящий ресурс использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и Рейтинг Mail, предоставляемые компаниями ООО "Яндекс", 119021, Россия, Москва, ул. Л. Толстого, 16 (далее — Яндекс) и ООО "ВК", 125167, Ленинградский проспект 39, стр. 79 (далее - ВК). Сервисы Яндекс Метрика и Рейтинг Mail используют файлы "cookie" с целью сбора технических данных посетителей для обеспечения работоспособности и улучшения качества обслуживания. Продолжая использовать ресурс, Вы автоматически соглашаетесь с использованием данных технологий.

Собранная при помощи "cookie" информация не может идентифицировать вас, однако может помочь нам улучшить работу сайта. Информация об использовании вами данного сайта, собранная при помощи "cookie", будет передаваться Яндексу и ВК и храниться на серверах Яндекса и ВК в РФ. Вы можете отказаться от использования "cookie", выбрав соответствующие настройки в браузере. Политика оператора