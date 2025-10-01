  • 12 октября 202512.10.2025воскресенье
  • USD81,1898
    EUR94,0491
  • В Тюмени -1..-3 С 1 м/с ветер восточный

Школьный музей села Байкалово получит грант за победу во всероссийском конкурсе

Общество, 16:19 12 октября 2025

администрация Тобольского района | Фото: администрация Тобольского района

Музей школы с. Байкалово стал победителем на всероссийском конкурсе "Знать, чтобы помнить" в номинации "Лучший сельский музей".

Как отмечает администрация Тобольского района, музей байкаловской школы одержал победу среди 2 тыс. 300 заявок из 82 регионов России.

Руководитель школьного музея Лариса Третьяк рассказала, что сейчас фонд более тысячи уникальных экспонатов. Здесь проходят тематические экскурсии, историко-патриотические и познавательные мероприятия для детей и взрослых.

Ученики 10 класса Дарья Кабанова и Арсений Яковлев представили исследование "История одной судьбы" о подвиге прабабушки-выпускницы и материалы о участниках Великой Отечественной войны.

В награду школа получит грант на развитие музея: новые экспозиции, современное оборудование и сохранение исторического наследия.

администрация Тобольского района | Фото: администрация Тобольского района

Конкурс организован партией "Единая Россия" в рамках проекта "Историческая память".

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# музеи

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
19:15 12.10.2025Звучание Севера услышали тюменцы на отчетном концерте M’uzLab 
17:03 12.10.2025Григорий Григорьев: Союз десантников реализует масштабные проекты в Год героев
16:46 12.10.2025После реставрации в объекте культурного наследия в селе Упорово разместится краеведческий музей
16:19 12.10.2025Школьный музей села Байкалово получит грант за победу во всероссийском конкурсе

Настоящий ресурс использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и Рейтинг Mail, предоставляемые компаниями ООО "Яндекс", 119021, Россия, Москва, ул. Л. Толстого, 16 (далее — Яндекс) и ООО "ВК", 125167, Ленинградский проспект 39, стр. 79 (далее - ВК). Сервисы Яндекс Метрика и Рейтинг Mail используют файлы "cookie" с целью сбора технических данных посетителей для обеспечения работоспособности и улучшения качества обслуживания. Продолжая использовать ресурс, Вы автоматически соглашаетесь с использованием данных технологий.

Собранная при помощи "cookie" информация не может идентифицировать вас, однако может помочь нам улучшить работу сайта. Информация об использовании вами данного сайта, собранная при помощи "cookie", будет передаваться Яндексу и ВК и храниться на серверах Яндекса и ВК в РФ. Вы можете отказаться от использования "cookie", выбрав соответствующие настройки в браузере. Политика оператора