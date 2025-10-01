Школьный музей села Байкалово получит грант за победу во всероссийском конкурсе

| Фото: администрация Тобольского района | Фото: администрация Тобольского района

Музей школы с. Байкалово стал победителем на всероссийском конкурсе "Знать, чтобы помнить" в номинации "Лучший сельский музей".

Как отмечает администрация Тобольского района, музей байкаловской школы одержал победу среди 2 тыс. 300 заявок из 82 регионов России.

Руководитель школьного музея Лариса Третьяк рассказала, что сейчас фонд более тысячи уникальных экспонатов. Здесь проходят тематические экскурсии, историко-патриотические и познавательные мероприятия для детей и взрослых.

Ученики 10 класса Дарья Кабанова и Арсений Яковлев представили исследование "История одной судьбы" о подвиге прабабушки-выпускницы и материалы о участниках Великой Отечественной войны.

В награду школа получит грант на развитие музея: новые экспозиции, современное оборудование и сохранение исторического наследия.

| Фото: администрация Тобольского района | Фото: администрация Тобольского района

Конкурс организован партией "Единая Россия" в рамках проекта "Историческая память".