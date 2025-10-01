Уватский округ первым завершил обмолот зерновых и зернобобовых культур

Уватский муниципальный округ первым завершил уборку зерновых и зернобобовых в Тюменской области. Хозяйства Омутинского и Тобольского муниципалитетов завершили обмолот технических культур, сообщает региональный департамент АПК.

Всего на 13 октября зерновой клин убран на площади 581 тыс. га. Собрано 1 млн 727 тыс. 200 т с урожайностью 30 ц/га. Обмолочено 40 тыс. 800 га технических культур, собрано 78 тыс. 300 тонн с урожайностью 19 ц/га.

Убрано 6 тыс. 147 га картофеля, собрано 203 тыс. 312 т с урожайностью 331 ц/га. С открытого грунта снято 41 тыс. 261 т овощей с урожайностью 501 ц/га.

Осенняя обработка почвы проведена на площади 425 тыс. 300 га.