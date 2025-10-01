Городские депутаты приняли участие в открытии "Тюменской марки"

| Фото: Тюменской городской думы | Фото: Тюменской городской думы

Участие в торжественном открытии 23-й выставки "Тюменская марка" приняли депутаты городской думы 10 октября. Напомним, что идея этого уже ставшего традиционным мероприятия принадлежит Степану Киричуку, ныне депутату городской думы.

Будучи главой Тюмени, он инициировал проведение первой выставки в 2002 году. С тех пор "Тюменская марка" продолжает поддерживать локальные производства. Особенность мероприятия 2025 года в том, что в этот раз оно проходило в Выставочном зале на протяжении трёх дней.

"Для всех участников "Тюменская марка" имеет большое значение. Она дает возможность обменяться опытом, увеличивает инвестиционную привлекательность города и региона, способствует развитию производства и повышает узнаваемость брендов. Для каждого предпринимателя признание на этой выставке дорогого стоит", — отметила председатель Тюменской городской думы Светлана Иванова.

За время существования проекта в нём приняли участие более 1 тыс. 100 предпринимателей. Из них более 350 стали обладателями знака качества "Тюменская марка". Также было проведено также более 60 обучающих семинаров, выданы субсидии на 10 млн рублей.

"За эти годы выставка меняла форматы, сценарии проведения и методику оценок, но неизменным остается главное достоинство "Тюменской марки" — она стала символом качества и успеха тюменских предпринимателей", — подчеркнул депутат Юрий Коновалов.

Отметим, что 2025 году в Выставочном зале на ул. Севастопольской собрались 70 тюменских компаний. Среди них — производители различных продуктов и услуг.

Николай Ступников