Двух человек эвакуировали из пожара в Сладковском округе

Происшествия, 12:08 14 октября 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Жилой дом горел в д. Хантиновка Сладковского округа 13 октября. Пожар ликвидировали на площади 70 кв. м. Спасатели эвакуировали двух человек. Предварительная причина возгорания – нарушение правил устройства и эксплуатации печи, сообщает пресс-служба МЧС Тюменской области.

Еще один жилой дом загорелся на ул. Заозерной в Тюмени из-за короткого замыкания. Огонь потушили на площади 40 кв. м. По той же причине горел жилой дом в с. Ворсиха Сорокинского округа. Огонь повредил имущество на площади 80 кв. м. Из-за короткого замыкания электрооборудования на 3 км автодороги "Евсино – Одина" горел автомобиль УАЗ-409.

Всего в Тюменской области 13 октября зафиксировали шесть техногенных пожаров. Спасатели пять раз выезжали на ликвидацию последствий ДТП и семь раз оказали помощь населению. Из пожаров эвакуировали 17 человек.

# ГУ МЧС России по Тюменской области , пожар

