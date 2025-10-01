Более 30 тысяч продавцов УФО ведут бизнес на платформе электронной коммерции

Более 30 тысяч продавцов Уральского федерального округа ведут бизнес на платформе "Авито". Еще сотни тысяч жителей уральских и западно-сибирских регионов пользуются инструментами электронной коммерции.

Об этом управляющий партнер по развитию бизнеса " Авито" Иван Гуз рассказал корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" на конференции "Авито" для продавцов "По делу". Событие проходит в Екатеринбурге 14 октября.

"Бизнес очень активен, в целом Уральский федеральный округе входит в топ-три округ в нашем рейтинге. Профессиональных продавцов товаров здесь у нас около 30 тысяч. При этом мы видим огромное количество клиентов, которые являются не только продавцами, но и покупателями. У нас для них есть отдельные направления, которые мы развиваем - это "Авито 360", - пояснил Иван Гуз.

Он уточнил, что на платформе для бизнеса создали удобный инструментарий, благодаря которому можно приобрести оборудование для бизнеса, сделать оптовые закупки, найти коммерческую недвижимость или транспорт, сотрудников для компании.

При этом, по его оценке, есть на платформе и крупный бизнес, но представителей среднего и малого больше: "Мы помогаем малым и микро предпринимателям стартовать со своим бизнесом".

Иван Гуз отметил, что 80 % всего трафика приходится на регионы. Именно с ними и связан вектор развития платформы электронной коммерции.

Отметим, конференция "По делу" проходит уже второй раз. Первая собрала 200 тыс. участников со всей страны в Москве. Организатором выступает "Авито товары". Главная задача делового события - рассказать продавцам о нововведениях платформы, возможностях по привлечению аудитории, увеличивая продажи и обеспечивая рост бизнеса.

Оксана Корнеенкова