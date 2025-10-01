  • 14 октября 202514.10.2025вторник
  • USD80,8548
    EUR93,9181
  • В Тюмени 2..4 С 5 м/с ветер юго-восточный

Более 30 тысяч продавцов УФО ведут бизнес на платформе электронной коммерции

Экономика, 12:19 14 октября 2025

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Более 30 тысяч продавцов Уральского федерального округа ведут бизнес на платформе "Авито". Еще сотни тысяч жителей уральских и западно-сибирских регионов пользуются инструментами электронной коммерции.

Об этом управляющий партнер по развитию бизнеса " Авито" Иван Гуз рассказал корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" на конференции "Авито" для продавцов "По делу". Событие проходит в Екатеринбурге 14 октября.

﻿

"Бизнес очень активен, в целом Уральский федеральный округе входит в топ-три округ в нашем рейтинге. Профессиональных продавцов товаров здесь у нас около 30 тысяч. При этом мы видим огромное количество клиентов, которые являются не только продавцами, но и покупателями. У нас для них есть отдельные направления, которые мы развиваем - это "Авито 360", - пояснил Иван Гуз.

Он уточнил, что на платформе для бизнеса создали удобный инструментарий, благодаря которому можно приобрести оборудование для бизнеса, сделать оптовые закупки, найти коммерческую недвижимость или транспорт, сотрудников для компании.

При этом, по его оценке, есть на платформе и крупный бизнес, но представителей среднего и малого больше: "Мы помогаем малым и микро предпринимателям стартовать со своим бизнесом".

Иван Гуз отметил, что 80 % всего трафика приходится на регионы. Именно с ними и связан вектор развития платформы электронной коммерции.

﻿

Отметим, конференция "По делу" проходит уже второй раз. Первая собрала 200 тыс. участников со всей страны в Москве. Организатором выступает "Авито товары". Главная задача делового события - рассказать продавцам о нововведениях платформы, возможностях по привлечению аудитории, увеличивая продажи и обеспечивая рост бизнеса.

Оксана Корнеенкова

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# Авито , бизнес-сообщество , предпринимательство

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
12:19 14.10.2025Более 30 тысяч продавцов УФО ведут бизнес на платформе электронной коммерции
18:42 13.10.2025Более 50 тыс. тонн зерновых собрали аграрии в Аромашевском округе
15:26 13.10.2025Сбер: число регулярно сберегающих россиян выросло на 57 %
15:04 13.10.2025Паспорта готовности к отопительному сезону выдали семи округам Тюменской области

Настоящий ресурс использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и Рейтинг Mail, предоставляемые компаниями ООО "Яндекс", 119021, Россия, Москва, ул. Л. Толстого, 16 (далее — Яндекс) и ООО "ВК", 125167, Ленинградский проспект 39, стр. 79 (далее - ВК). Сервисы Яндекс Метрика и Рейтинг Mail используют файлы "cookie" с целью сбора технических данных посетителей для обеспечения работоспособности и улучшения качества обслуживания. Продолжая использовать ресурс, Вы автоматически соглашаетесь с использованием данных технологий.

Собранная при помощи "cookie" информация не может идентифицировать вас, однако может помочь нам улучшить работу сайта. Информация об использовании вами данного сайта, собранная при помощи "cookie", будет передаваться Яндексу и ВК и храниться на серверах Яндекса и ВК в РФ. Вы можете отказаться от использования "cookie", выбрав соответствующие настройки в браузере. Политика оператора