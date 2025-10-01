Тюменская область продолжит развивать противопожарную службу
Тюменская область продолжит развивать противопожарную службу и добровольные дружины. Это основа быстрой и надежной защиты людей от огня и стихийных бедствий.
Об этом сказал глава региона Александр Моор на совещании, которое провел с главами муниципалитетов.
На нем подвели итоги паводкового и пожароопасного сезонов, детально проанализировали работу всех служб и определили задачи на следующий год.
“Опыт показал: чёткая координация действий и профилактическая работа позволяют избежать серьёзных последствий. Важно обновить планы действий при угрозе чрезвычайных ситуаций, проверить запасы материальных ресурсов, уделить особое внимание созданию минерализованных полос вокруг населённых пунктов”, – написал губернатор.
Главная задача остаётся неизменной – обеспечить безопасность жителей и минимизировать последствия любых чрезвычайных ситуаций.