  • 14 октября 202514.10.2025вторник
  • USD80,8548
    EUR93,9181
  • В Тюмени -1..1 С 3 м/с ветер юго-восточный

Тюменская область продолжит развивать противопожарную службу

Губернатор, 19:43 14 октября 2025

Telegram-канал Александра Моора | Фото: Telegram-канал Александра Моора

Тюменская область продолжит развивать противопожарную службу и добровольные дружины. Это основа быстрой и надежной защиты людей от огня и стихийных бедствий.

Об этом сказал глава региона Александр Моор на совещании, которое провел с главами муниципалитетов.

На нем подвели итоги паводкового и пожароопасного сезонов, детально проанализировали работу всех служб и определили задачи на следующий год.

“Опыт показал: чёткая координация действий и профилактическая работа позволяют избежать серьёзных последствий. Важно обновить планы действий при угрозе чрезвычайных ситуаций, проверить запасы материальных ресурсов, уделить особое внимание созданию минерализованных полос вокруг населённых пунктов”, – написал губернатор.

Главная задача остаётся неизменной – обеспечить безопасность жителей и минимизировать последствия любых чрезвычайных ситуаций.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# Александр Моор , совещание

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
19:43 14.10.2025Тюменская область продолжит развивать противопожарную службу
15:59 14.10.2025Подписано допсоглашение между правительством Тюменской области и объединениями профсоюзов и работодателей
14:31 14.10.2025О молодежи как о будущем размышляли на Губернаторских чтениях в Тюмени
10:29 14.10.2025Александр Моор ответит на вопросы жителей региона в ходе прямой линии

Настоящий ресурс использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и Рейтинг Mail, предоставляемые компаниями ООО "Яндекс", 119021, Россия, Москва, ул. Л. Толстого, 16 (далее — Яндекс) и ООО "ВК", 125167, Ленинградский проспект 39, стр. 79 (далее - ВК). Сервисы Яндекс Метрика и Рейтинг Mail используют файлы "cookie" с целью сбора технических данных посетителей для обеспечения работоспособности и улучшения качества обслуживания. Продолжая использовать ресурс, Вы автоматически соглашаетесь с использованием данных технологий.

Собранная при помощи "cookie" информация не может идентифицировать вас, однако может помочь нам улучшить работу сайта. Информация об использовании вами данного сайта, собранная при помощи "cookie", будет передаваться Яндексу и ВК и храниться на серверах Яндекса и ВК в РФ. Вы можете отказаться от использования "cookie", выбрав соответствующие настройки в браузере. Политика оператора