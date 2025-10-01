Тюменская область вошла в число регионов, где чаще всего берут ипотеку повторно

| Фото: Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия"

Тюменская область вошла в число регионов, где чаще всего берут ипотеку повторно. В 2025 году жители региона оформили такие кредиты суммарно на 70 млн рублей, приводит данные Банк ДОМ. РФ.

"Заемщики не просто оформляют ипотеку повторно, но и улучшают жилищные условия – в среднем площадь покупаемого жилья в таких сделках на 40 процентов больше", – отметил вице-президент по розничным рискам Банка ДОМ.РФ Роман Евдокимов.

В лидерах по оформлению повторных ипотек также Москва, Московская область, Приморский Край, Санкт-Петербург и Свердловская область.

Около 90 % таких сделок совершают по "Семейной ипотеке". Вторая по популярности стандартная рыночная программа на покупку строящегося жилья – 6 %.

Аналитики банка отмечают, как правило, клиенты берут ипотеку второй раз для расширения жилплощади, обеспечения жильем детей и под последующую сдачу в аренду.