  • 15 октября 202515.10.2025среда
  • USD79,9589
    EUR92,6816
  • В Тюмени 3..5 С 5 м/с ветер юго-восточный

Тюменская область вошла в число регионов, где чаще всего берут ипотеку повторно

Экономика, 11:30 15 октября 2025

Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия"

Тюменская область вошла в число регионов, где чаще всего берут ипотеку повторно. В 2025 году жители региона оформили такие кредиты суммарно на 70 млн рублей, приводит данные Банк ДОМ. РФ.

"Заемщики не просто оформляют ипотеку повторно, но и улучшают жилищные условия – в среднем площадь покупаемого жилья в таких сделках на 40 процентов больше", – отметил вице-президент по розничным рискам Банка ДОМ.РФ Роман Евдокимов.

В лидерах по оформлению повторных ипотек также Москва, Московская область, Приморский Край, Санкт-Петербург и Свердловская область.

Около 90 % таких сделок совершают по "Семейной ипотеке". Вторая по популярности стандартная рыночная программа на покупку строящегося жилья – 6 %.

Аналитики банка отмечают, как правило, клиенты берут ипотеку второй раз для расширения жилплощади, обеспечения жильем детей и под последующую сдачу в аренду.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# ипотека , недвижимость

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
13:31 15.10.2025В Тюмени отремонтируют участок дороги по улице Тульской
12:58 15.10.2025Тюменские решения в области искусственного интеллекта представили на форуме "Общественный транспорт"
12:14 15.10.2025Более 1,7 млн тонн зерновых собрали аграрии в Тюменской области
11:52 15.10.2025Более 545 тысяч "квадратов" жилья построили с применением инструментов ДОМ.РФ в Тюменской области

Настоящий ресурс использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и Рейтинг Mail, предоставляемые компаниями ООО "Яндекс", 119021, Россия, Москва, ул. Л. Толстого, 16 (далее — Яндекс) и ООО "ВК", 125167, Ленинградский проспект 39, стр. 79 (далее - ВК). Сервисы Яндекс Метрика и Рейтинг Mail используют файлы "cookie" с целью сбора технических данных посетителей для обеспечения работоспособности и улучшения качества обслуживания. Продолжая использовать ресурс, Вы автоматически соглашаетесь с использованием данных технологий.

Собранная при помощи "cookie" информация не может идентифицировать вас, однако может помочь нам улучшить работу сайта. Информация об использовании вами данного сайта, собранная при помощи "cookie", будет передаваться Яндексу и ВК и храниться на серверах Яндекса и ВК в РФ. Вы можете отказаться от использования "cookie", выбрав соответствующие настройки в браузере. Политика оператора