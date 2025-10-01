Эксперт научит тюменских предпринимателей увеличению продаж за счет нейросетей
Семинар "Искусственный интеллект для малого и среднего бизнеса: от идей до внедрения" проведут для предпринимателей в Тюменском технопарке 30 октября, начало в 11 часов. Одна из ключевых тем – увеличение продаж и сокращение расходов с помощью ChatGPT и других ИИ-инструментов.
Как сообщает центр "Мой бизнес" Тюменской области, экспертом стал - руководитель компании по внедрению ИИ в бизнес DELAIT Ренат Аскаров. Он также обсудит с участниками семинара, как чат-боты могут закрывать заявки, консультировать и собирать лиды, использование ИИ-бота в качестве виртуального сотрудника в продажах, маркетинге и сервисе.
Кроме того будет разобраны случаи из реальной практики бизнеса. Семинар будет полезен предпринимателям, руководителям и маркетологам
Участие бесплатное.
Регистрация по ссылке.
Возрастное ограничение 16+.