Эксперт научит тюменских предпринимателей увеличению продаж за счет нейросетей

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Семинар "Искусственный интеллект для малого и среднего бизнеса: от идей до внедрения" проведут для предпринимателей в Тюменском технопарке 30 октября, начало в 11 часов. Одна из ключевых тем – увеличение продаж и сокращение расходов с помощью ChatGPT и других ИИ-инструментов.

Как сообщает центр "Мой бизнес" Тюменской области, экспертом стал - руководитель компании по внедрению ИИ в бизнес DELAIT Ренат Аскаров. Он также обсудит с участниками семинара, как чат-боты могут закрывать заявки, консультировать и собирать лиды, использование ИИ-бота в качестве виртуального сотрудника в продажах, маркетинге и сервисе.

Кроме того будет разобраны случаи из реальной практики бизнеса. Семинар будет полезен предпринимателям, руководителям и маркетологам

Участие бесплатное.

Регистрация по ссылке.

Возрастное ограничение 16+.