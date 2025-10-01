Военная служба по контракту в Тюменской области: поддержка граждан дает результаты

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Значительный рост интереса граждан к военной службе по контракту после расширения мер социальной поддержки наблюдается в Тюменской области. После увеличения размер региональной части выплаты для военнослужащих по контракту теперь составляет 3 млн руб., федеральной — 400 тыс. руб. – это максимальная сумма по стране.

Начальник тюменского пункта отбора на военную службу по контракту Василий Есин отметил прямую зависимость между уровнем социальной защиты военнослужащих и ростом заинтересованности населения в заключении контрактов на военную службу. Комплексный подход к поддержке военнослужащих и их семей демонстрирует высокую эффективность в привлечении граждан на военную службу.

По словам военного комиссара Сергея Чиркова, минимальный срок контракта составляет один год. Военнослужащие получают право на ежегодный отпуск продолжительностью 15 суток каждые полгода службы. Регион предоставляет обширный пакет социальной поддержки, включающий единовременные выплаты при заключении контракта, социальные гарантии для военнослужащих и всестороннюю помощь их семьям.

Получить подробную информацию об условиях службы и доступных мерах поддержки можно по телефону 8 (3452) 79-19-05, в пункте отбора по адресу: г. Тюмень, ул. Республики, 2/1, на сайте службапоконтракту72.рф.

Напомним, получить региональную выплату могут граждане Российской Федерации из любого субъекта страны, иностранные граждане и лица без гражданства. При этом наличие прописки в Тюменской области не является обязательным условием.

Инна Кондрашкина